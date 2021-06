Die Bauarbeiten am Bahnhof Rosengarten zum Ersatzneubau der Straßenbrücke über die Gleise gehen in die erste heiße Phase. Unter der Woche wurde ein gewaltiger Kran zur Montage der Fußgängerbehelfsbrücke aufgebaut. Die logistische Herausforderung in den Straßen des Ortsteiles von Frankfurt (Oder) hielt MOZ-Leser Henry Scheel aus der Vogelperspektive mit einer Kameradrohne fest. Erst in der Nacht zu Donnerstag war der Kran aufgebaut, berichtet er.

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Frankfurt und Fürstenwalde

Seit dem späten Freitagabend erfolgt nun mit Hilfe des Krans die Montage der Fußgängerbehelfsbrücke. Die Züge der Linie Regionalexpresslinie RE 1 fallen deshalb bis einschließlich Montag, 28. Juni, voraussichtlich 4 Uhr, in beide Richtungen zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) aus, ersatzweise fahren Busse. Informationen zu Abfahrtszeiten gibt es unter anderem hier

Die alte Straßenbrücke soll 2022 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Denn die marode Stahlbetonbrücke, die die Bahngleise auf der Strecke zwischen Frankfurt und Berlin überspannt, ist mehr als 100 Jahre alt.

Millioneninvestitionen am Bahnhof Rosengarten

Die Baukosten für die Stadt belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro, 75 Prozent davon finanziert aus Fördermitteln. Auch die DB Station & Service AG investiert, lässt den Bahnsteig um 20 Meter in Richtung Osten verlängern, die Treppe erneuern und einen Fahrstuhl einbauen.

Die Zuwegung zum Bahnsteig bleibt für Fußgänger bis zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember 2021 über den Treppenzugang von der Straßenbrücke aus möglich.