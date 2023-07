Vielleicht hat der Pianist und Komponist Xaver Scharwenka vor 100 Jahren auch solche Partys in seinem Sommerhaus in der Saarower Moorstraße gegeben. Der Schlager „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ war jedenfalls damals DER Hit. Unter diesem Motto feierten wie in den Goldenen Zwanziger...