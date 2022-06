Drei Überfälle in zehn Tagen war die traurige Bilanz der rechtsextremen Gewalt in Fürstenwalde im Juni 1997. Die Fälle zeigen, dass auch fünf Jahre nach den Ausschreitungen in Lichtenhagen im August 1992 der Hass allgegenwärtig ist. Mit den Schnell-Kunst-Tagen 2022 wollen sich Kunstgalerie Alt...