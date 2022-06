Ihr Auftritt war eines der Highlights auf dem Stadtfest in Fürstenwalde : Rednex, die Kultband der 1990er-Jahre, sollte gleich am 1. Juli, dem Eröffnungstag, auf der Bühne stehen . Doch jetzt müssen die Sänger und Musiker ihren Auftritt in der Spreestadt absagen.