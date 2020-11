Wer in Rauen durch die Feldstraße kommt, sieht an einem Grundstückszaun eine Reihe großformatiger Fotos und einen künstlichen Eselskopf. Die Dokumente erzählen von einem Lebenstraum, den sich die dort wohnende Benigna Weituschat erfüllt hat: Sie wanderte mit ihren zwei Eseln und wechselnder me...