„Ich hab’s mir wirklich schlimmer vorgestellt. Da wird vorab viel mehr Drama drum gemacht“, erinnert sich Charlotte Weniger, Schülerin des Bernhardinum Gymnasiums in Fürstenwalde. Die 18-Jährige absolvierte in diesem Jahr ihre allgemeine Hochschulreife, das Abitur, ebenso wie 242 weitere Schülerinnen und Schüler in der Spreestadt. 270 waren insgesamt zugelassen.

Charlottes Prüfungsfächer: Geschichte und Deutsch als Leistungskurse, dazu Englisch als drittes schriftliches Fach. Die Biologie-Prüfung legte sie mündlich ab. „Natürlich war die Abi-Zeit auch mal anstrengend, aber ich war recht strukturiert und fand die Lernphase nicht furchtbar“, beteuert Charlotte. Das Ergebnis der Vorbereitung mit System: 1,0 im Durchschnitt – besser geht’s nicht.

Strukturiert gelernt: Charlotte Weniger (r.) aus Bad Saarow hat mit mehr Drama beim Abitur in Fürstenwalde gerechnet. Jetzt steht für sie ein Studium oder erstmal ein Jahr im Ausland an.

© Foto: Niklas Kappel

Weitere Schülerinnen in Fürstenwalde bestehen mit Bestnoten

Nach Angaben von Schulleiter Markus Mollitor dürfen sich neben Charlotte noch zwei weitere Schülerinnen des Bernhardinums über einen Abi-Schnitt von 1,0 freuen. Insgesamt seien 70 Schüler zum Abitur zugelassen gewesen, von denen 66 bestanden hätten. Der Schnitt aller Kandidaten zusammen liege bei 2,1. „Wir sind damit sehr zufrieden und ich glaube, die Stufe auch“, lautet das Fazit des Rektors, der nur gute Worte für die Absolventinnen und Absolventen findet: „Es war ein lebendiger, kreativer Jahrgang, den wir ganz sicher vermissen werden.“

70 Schülerinnen und Schüler waren 2023 am Gymnasium des Bernhardinums in Fürstenwalde zum Abitur zugelassen, 66 von ihnen bestanden die Prüfungen und haben somit die allgemeine Hochschulreife erlangt. Herzlichen Glückwunsch!

© Foto: Niklas Kappel

So geht’s für Charlotte aus Bad Saarow nach dem Abi weiter

Jetzt schmiedet Charlotte Zukunftspläne. „Ich überlege schon die ganze Zeit, ich fühle mich etwas orientierungslos“, gibt die Teenagerin aus Bad Saarow zu. Sie wolle sich daher erstmal ausprobieren. „Ich sehe es nicht so streng, gehe das Ganze locker an“, erzählt Charlotte. Auf alle Fälle wolle sie studieren. Medizin, Jura oder Publizistik stünden hoch im Kurs. Alternativ gehe es zunächst für ein Jahr ins Ausland. „England gefällt mir gut. Oder dahin, wo’s warm ist“, überlegt sie laut.

Gleicher Abi-Schnitt am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Fürstenwalde

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium hätten von 78 zugelassenen Schülerinnen und Schülern 74 ihr Abitur bestanden, berichtet Oberstufenkoordinator Björn Andres. „Einen Schnitt von 1,0 hatten wir viermal – drei Mädels und ein Junge.“ Der Durchschnitt des Jahrgangs liege wie am Bernhardinum bei 2,1. „Ich verbinde mit diesen Schülern ganz viel. Ich hatte viele von ihnen selbst von der 7. Klasse an im Unterricht, war Klassenlehrer“, erinnert sich Andres. Er behalte die Abgänger als energiegeladen und sehr engagiert in Erinnerung.

74 Schülerinnen und Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Fürstenwalde haben in diesem Jahr ihr Abitur absolviert. Der Schnitt lag insgesamt bei 2,1.

© Foto: Leon Hobe

Keine 1,0-Absolventen Oberstufenzentrum Oder-Spree in Fürstenwalde Palmnicken

Beachtliche 122 Schülerinnen und Schüler begaben sich am Oberstufenzentrum Oder-Spree in Fürstenwalde Palmnicken in die Abiturprüfungen. Nach Angaben von Schulleiter Axel Schmook seien 103 Prüflinge erfolgreich daraus hervorgegangen. Der Gesamtschnitt liege bei 2,0, den Schnitt von 1,0 habe niemand erreicht. Trotzdem blickt Schmook mit Stolz zurück: „Die Jahrgangsstufe ist von sehr großem Engagement geprägt. Sie hat sich in der Schülerzeitung eingebracht, beim Tag der offenen Tür, es gab das Weihnachtskonzert und einer der Abiturienten hat letztes Jahr den dritten Platz beim Landeswettbewerb ‚Jugend forscht‘ belegt“, sagt der Rektor.