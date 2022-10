Dieser Dienstag (4. Oktober) ist der erste Tag des neuen Quartals. Erfahrungsgemäß ist es da bei Hausärzten voll. Wie sah es am Nachmittag in oder vor Praxen in Fürstenwalde aus? Immerhin war es auch der erste Tag der Protestwoche, bei der die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) Prax...