Eine Absperrung, um auf das Parkverbot hinzuweisen: In der Straße Am Kurpark griff die Gemeinde Bad Saarow in der Vergangenheit schon zu zahlreichen Maßnahmen – ohne großen Erfolg, wie die im Hintergrund parkenden Autos verdeutlichen. (Archivfoto) © Foto: Bernhard Schwiete