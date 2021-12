Während die Sonne auf dem Wasser der Spree in Fürstenwalde glitzert, gleitet der Köder langsam in Richtung Grund. Nur wenige Meter vom Ufer entfernt, lässt der erfahrene Angler das kleine Gummi-Fischchen immer wieder zucken. Er weiß, bestimmte Fische fängt man am besten im Winter.

Seit 20 Jahre...