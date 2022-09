In ihrer neuen Form war die Veranstaltung eine Premiere, und auch die Vorgängervariante in der EWE-Halle lag coronabedingt schon ein paar Jahre zurück. Die Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (OWF) aus Fürstenwalde hatte am Sonnabend zur Ausbildungsmesse „Startzeit @see“ au...