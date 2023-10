Bauarbeiten der DB Netz AG nennt die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) als Grund für zahlreiche Zugausfälle im Oktober auf der Linie RE1. Auch Pendler aus Fürstenwalde sind davon betroffen und müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

So fallen am 7. Oktober jeweils fünf Züge in beiden Rich...