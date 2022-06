Ein Zufall hat die Polizisten im Februar auf die Spur des Angeklagten gebracht. Sie waren dem GPS-Signal eines gestohlenen roten Mazda nach Steinhöfel gefolgt. Als Jacob K. in einem grauen Auto der gleichen Marke an ihnen vorbeifuhr, änderten sie ihren Plan und folgten ihm. Denn in der Nacht zuvor...