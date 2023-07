Just am ersten Ferientag, wo viele Menschen in den Urlaub aufbrechen, hat es auf der A12 wieder einmal Beeinträchtigungen gegeben. In der prallen Nachmittagssonne ist eine Fläche am Rand der Autobahn der Freiheit in Brand geraten.

Von einem Böschungsbrand mit einem Ausmaß von 600 Quadratmetern berichtete ein Sprecher der Autobahnpolizei Bernau. Der Alarm war um 15.40 Uhr aufgelaufen.

Rechter Fahrstreifen eine Stunde gesperrt

Die Polizei sperrte den rechten Fahrstreifen ab. „Der linke blieb frei, sonst hätten wir gleich wieder einen Riesen-Stau gehabt“, so der Sprecher. Feuerwehren aus Friedersdorf, Storkow, Spreenhagen und Fürstenwalde waren im Einsatz. Die Sperrung soll in diesen Minuten wieder aufgehoben werden, nach etwa einer Stunde. Laut ADAC-Staumelder ist mit einem Zeitverlust von 30 Minuten zu rechnen.