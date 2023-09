„Es ist das beste Gefühl der Welt“, sagt Vater Ahmed glücklich. Er ist in dieser Woche zum zweiten Mal Papa geworden. Das Besondere an dieser Geburt ist, dass sie die 444. Geburt in diesem Jahr im Helios-Klinikum in Bad Saarow ist. Die jüngste Tochter von Ahmed und Mutter Ekram bekam den Name...