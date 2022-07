Friedlich schläft Leander auf dem Arm von Elfi Hirsch. Es ist später Vormittag, die Temperaturen haben die 30 Grad geknackt, aber in dem Garten in Rauen lässt es sich im Schatten gut aushalten. Leander ist am 5. Juli mit 51 Zentimetern Größe und 3220 Gramm bei der 333. Geburt des Jahres im Heli...