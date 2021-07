Der Heinersdorfer See ist ein Idyll, und er lädt an gleich zwei Stellen zum Baden ein: In Behlendorf am Ende der Seestraße und in Heinersdorf hinter Tierpark und Sportplatz. Stefanie Peschke und Daniela Urbanski verbringen mit ihren Kindern dort viel Zeit.

Auf Heinersdorfer Seite ist dieses Idyll ...