Das Drama ereignete sich am frühen Nachmittag. Gegen 14.55 Uhr am Dienstag (16. August), meldete die Polizeidirektion Ost am Mittwoch (17. August), wurden Polizisten in die Pieskower Straße gerufen. Die Rettungsstelle des Helios-Klinikums hatte die Polizei informiert, sagte Sprecher Stefan Möhwal...