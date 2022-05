Schon seit Jahren wird in Bad Saarow viel diskutiert über die Ecke im Ortszentrum, an der die Pieskower Straße und die Seestraße aufeinandertreffen. Meist geht es dabei um die Verkehrsregelung an dem viel befahrenen Knotenpunkt, von dem auch der Parkplatz der Märkte von Edeka und Netto abzweigt....