Nachtschwärmer und Berufspendler müssen sich in der Nacht vom Montag, 14. August, auf Dienstag, 15. August, bei einzelnen Zügen der Regionalexpress-Linie RE1 auf Änderungen einstellen. Auch in den folgenden Nächten bis Freitag, 18. August, gibt es Abweichungen.

Wegen Bauarbeiten werden in der Nacht vom 14. August auf den 15. August einzelne Verbindungen über Berlin-Gesundbrunnen und Berlin-Lichtenberg umgeleitet. Dort halten die Züge, die um 22.24 Uhr, 23.24 Uhr und 0.24 Uhr in Frankfurt (Oder) losfahren und Richtung Magdeburg verkehren.

Die Einschränkungen gelten auch auf der Gegenrichtung und betreffen jene Züge, die um 21.06 Uhr, 22.06 Uhr sowie 23.22 Uhr in Magdeburg starten und bis nach Frankfurt (Oder) fahren.

Mit der geänderten Streckenführung entfallen die Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten in Berlin-Ostkreuz, am Ostbahnhof und Alexanderplatz, im Bahnhof Friedrichstraße, im Hauptbahnhof sowie den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Berlin-Charlottenburg. Genaue Fahrzeiten sind als PDF-Download veröffentlicht, die Odeg hat sie auf www.odeg.de zusammengefasst.

Halte entfallen wegen Arbeiten an Werbeflächen im Ostbahnhof

Eine weitere Fahrplanabweichung gilt zwischen Dienstag, 15. August, 1.20 Uhr und bis zum Freitag, 18. August, 4.55 Uhr zwischen den Bahnhöfen Berlin-Charlottenburg oder Zoologischer Garten und Berlin Ostbahnhof in beiden Fahrrichtungen des RE1. Betroffen sind die RE mit der Fahrnummer 73753 (regulär 0.24 Uhr ab Frankfurt (Oder), 73752 (regulär 4:05 Uhr ab Berlin Zoologischer Garten) und 3800 (regulär 4.14 Uhr ab Berlin-Charlottenburg). Wegen der Arbeit an Werbeanlagen im Berliner Hauptbahnhof werden die Züge in dem Teilabschnitt nicht halten.