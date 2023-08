Mit einigem zeitlichen Vorlauf hat die ODEG für die Nächte vom 28./29. August und bis zum 30./31. August angekündigt, dass einzelne Züge der Regionalexpress-Linie RE1 zu teilweise stark veränderten Fahrzeiten verkehren werden.

Für die Züge mit der Fahrplannummer 73753, die in Frankfurt (Oder) am 29. August und am 30. August jeweils um 0.24 Uhr losfahren und um 1.07 Uhr in Erkner ankommen, gibt es die umfangreichsten Veränderungen. Die Züge enden in Erkner. Von dort geht es 1.17 Uhr mit einem Bus vom Zentralen Omnibusbahnhof, Bahnsteig 1, weiter bis zum Alexanderplatz, Ankunft um 2.13 Uhr am Fernbushaltepunkt Alexanderstraße.

Von dort sollen Passagiere dann die üblichen Linienbusse und Straßenbahnen zur Weiterfahrt in verschiedene Richtungen nutzen. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden, heißt es weiter. Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang. Ein Anspruch auf Mitnahme von Fahrrädern bestehe nicht.

Die ODEG weist ausdrücklich darauf hin, dass Züge, die nicht auf der ODEG-Seite aufgeführt sind, planmäßig fahren sollen.