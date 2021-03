Auf der Strecke der Scharmützelseebahn in Bad Saarow hat der Bau des neuen Gleises begonnen. Mitarbeiter einer Firma aus Sachsen verlegten am Dienstag auf Höhe des Wohngebietes Am Lärchengrund die Schwellen. Von Mitte zu Mitte der Betonteile beträgt der Abstand immer genau 67 Zentimeter.

Damit a...