Wer in Fürstenwalde-Süd unterwegs ist, dem ist aufgefallen, dass auf dem Zentralgelände der Samariteranstalten Fürstenwalde an der August-Bebel-Straße gebaut wird. MOZ.de hat bei den diakonischen Anstalten nachgefragt, was entsteht und wofür die neuen Gebäude künftig genutzt werden sollen.