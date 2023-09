Eigentlich sollten am Montag, 18. September, die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Briesen, einem Teilstück der L38, beginnen. Doch von Bauleuten keine Spur. Der Verkehr läuft am Vormittag ruhig durch die Bahnhofstraße, auch bis hinaus zum Ortsausgang in Richtung Petersdorf. Pendler warten am Bah...