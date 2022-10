Für die Kirche in Bad Saarow steht in Kürze ein Jubiläum an. 100 Jahre alt wird das kleine Gotteshaus auf dem Kirchplatz, inmitten der ebenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Villenkolonie des Kurortes. „Im Vergleich zu anderen Orten haben wir hier ein sehr junges Gotteshaus“, sagt...