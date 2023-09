Sichtbarer Baufortschritt: Bauleute der Firma Oevermann haben am Donnerstag (21. September) damit begonnen, von Berkenbrück bei Fürstenwalde aus in Richtung Demnitzer Mühle auf gesamter Fahrbahnbreite der L38 mit einem Fertiger den Asphalt einzubauen. Warum das so schweißtreibend ist. © Foto: Cornelia Link-Adam