An der Kreuzung Demnitzer Mühle: Zur Anbindung an die neu asphaltierte Straße in Richtung Falkenberg wurde von Bauarbeitern der Firma Oevermann auch Asphalt-Provisorium aufgebracht. Schließlich soll die neugemachte Strecke bald freigegeben werden - damit der 2. Bauabschnitt in Richtung Berkenbrück starten kann. Wann geht es da los? © Foto: Cornelia Link-Adam