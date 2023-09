In nächsten Jahr will die Stadt Fürstenwalde ein großes Bauprojekt am Spree-Campus in der Beeskower Straße realisieren. Die Straße soll auf einer Länge von 200 Metern grundhaft ausgebaut werden, es entstehen vier Bushaltestellen, drei davon mit Wartehäusern. Eine Ampel soll das sichere Überq...