Mitten in der Nacht wurde die Polizei am Montag (21. August) um 23.20 Uhr an die beliebte Badestelle am Trebuser See bei Fürstenwalde gerufen. Hier hielten sich zu diesem Zeitpunkt noch einige Jugendliche auf. Darunter ein 14-jähriger Junge, der mutmaßlich Opfer einer sexuellern Belästigung wurde.

Als die Jugendlichen sich an dem See aufhielten, trat nach Angaben der Pressestelle der Polizeidirektion Ost ein Mann hinzu.„Der begann, den Jungen mit sexuell anzüglichen Bemerkungen zu belästigen und versuchte auch noch, ihn zu küssen“, berichtete Stefan Möhwald, Sprecher der Polizei.