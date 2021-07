Brandenburger Bier, gutes Wetter und prominenter Besuch ist eine erfolgversprechende Mischung. Das hat sich auch am Sonnabend (3. Juli) in Bad Saarow gezeigt. Dort eröffnete Stefan Flegel seinen Brandenburger Bierstraßen Store in den Kurpark Kolonnaden. Mit dabei einer der populärsten Ost-Rocker:...