Ortsfremde, die das Gelände der Maxim-Gorki-Schule in Bad Saarow sehen, können ins Staunen geraten. Denn in dem Kurort am Scharmützelsee gibt es noble Hotels und gute Restaurants sowie eine herrliche Spaziermeile am Wasser, aber eben auch diese Schule. Sie besteht aus einem Typenbau aus DDR-Zeit ...