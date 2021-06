Wie kann Fürstenwalde überhaupt den Künstler Gerhard Goßmann für sich in Anspruch nehmen, wo er doch gar nicht in Fürstenwalde, sondern in Guben geboren wurde? Diese Frage von Christian Köckeritz bringt die Schüler der Klasse 4b am Dienstagvormittag am Goßmann-Denkmal auf dem Marktplatz kur...