Am Mittwochabend (19. Juli) wird um 20.39 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Einsatzort ist ein Feldweg in Jacobsdorf im Amt Odervorland. Ein Mähdrescher fängt während der Fahrt zu brennen an. „Es hat eine Brandentwicklung im Motorraum gegeben“, berichtet hinterher Amtswehrführer Marcel Erben , der...