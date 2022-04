Flammen haben am Donnerstagnachmittag (28. April) in Fürstenwalde nur wenige Meter von einem Wohnhaus und einem Solarpark entfernt gelodert. Es ist kurz vor 15.30 Uhr, als der Alarm am 28. April bei der Feuerwehr eingeht. Es brennt in einem Waldstück am Ende der Frankfurter Straße. Dort führt ...