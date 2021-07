Ihren Nachmittag hätte sich Käthe Schneider anders vorgestellt. Die 84-jährige Frau aus Fürstenwalde hatte gerade noch in der Zeitung gelesen und wollte sich danach etwas hinlegen, als es am Montag, gegen 16 Uhr, an ihrer Haustür klingelt.

Flammen schlagen aus der Garage

Denn während sich die al...