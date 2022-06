Zum Löschen ausgerückt sind Kameraden der Feuerwehr am Donnerstag (16. Juni) im Landkreis Oder-Spree . Sie wurden zu einem Brand in dem kleinen Ort Briesen bei Frankfurt (Oder) gerufen. Nach ersten Informationen ist ein komplettes Gebäude in Brand geraten. Auch ein Anbau soll in Flammen stehen. Ob es verletzte Personen gibt, ist bislang nicht bekannt.