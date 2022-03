Das Wochenende begann alles andere als ruhig für die Diensthabenden bei der Feuerwehr in der Hauptwache in Fürstenwalde . Die Kameraden mussten am Sonnabend, in den Vormittagsstunden, zunächst zu einem Einsatz im Landkreis Oder-Spree ausrücken, ein zweiter folgte direkt anschließend.