Bürgermeister-Gespräch in Fürstenwalde

In der Debatte um Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) in Fürstenwalde gibt es einen neuen Vorstoß. Es soll ein „Rededuell“ geben, in das sich auch ein Landespolitiker einklinkt. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens #Neuanfang haben reagiert.