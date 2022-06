Ab Sonntag ist es wieder soweit. Drei Tage lang findet in Bad Saarow das Ostdeutsche Wirtschaftsforum (OWF) statt. Während früher das ehemalige Hotel Arosa der Schauplatz war, ist es nun zum dritten Mal in Folge das Hotel Esplanade. Wie in den Vorjahren ist Olaf Scholz der prominenteste Gast bei d...