Schüler von ausfallenden Fahrten überrascht – auch Fahrplan-Frust in Fürstenwalde

Bus-Fahrplan in Bad Saarow

Kinder, Eltern und Erzieherinnen aus Bad Saarow und Reichenwalde wurden am Dienstag kalt erwischt: Der Bus, der die Grundschüler sonst in den Hort gebracht hat, fährt nicht mehr. Nicht das einzige Ärgernis. Soll das so bleiben?