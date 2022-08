Kommt der Bus oder kommt er nicht? Es ist 8.10 Uhr an diesem Montag, 22. August, dem ersten Schultag nach den langen Sommerferien, und an der Haltestelle Kagel (Dorfplatz) in der Gemeinde Grünheide blicken die Wartenden immer wieder auf ihre Uhren und auf die Straße. Vor mehr als 10 Minuten sollte...