Aufregung herrscht am Freitagvormittag, 12. August, am Luxus-Hotel an den Ufern des Scharmützelsees. Für das Precise-Hotel in Bad Saarow (ehemals Arosa) wurde ein Gefahrenstoffalarm gemeldet. An der Chloranlage des Luxus-Resorts soll sich Gas gebildet haben. Die Feuerwehren aus Wendisch Rietz , Neu Golm und Bad Saarow rückten an.