Die Sieben-Tage-Inzidenz der neuen Corona-Infektionen in der vierten Welle hat am Mittwoch im Landkreis Oder-Spree einen neuen Höchstwert erreicht. Ein Wert von 492,0 wurde aus dem Landratsamt in Beeskow gemeldet. Tags zuvor lag die Zahl noch bei 451,3. Im Helios-Klinikum in Bad Saarow gelten anges...