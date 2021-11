Der Arzt Philipp Humbsch lässt nichts unversucht, um den Corona-Impfstoff an die Frau und an den Mann zu bringen. Als sich abzeichnet, dass am 29. Oktober in Fürstenwalde deutlich weniger Menschen als gedacht in die Trebuser Straße kommen, um das mobile Impfangebot wahrzunehmen, wirbt er bei alle...