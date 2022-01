Dr. Sabine Müller war in Fürstenwalde als niedergelassene Ärztin tätig. Seit acht Jahren ist die Neurologin im Ruhestand. Sie lebt in einem Haus mit Garten neben dem Bio-Bauernhof Marienhöhe in Bad Saarow. Mit Gesundheits-Themen beschäftigt sie sich aber nach wie vor auch aus einem persönlich...