Mit 582 neu gemeldeten Corona-Infektionen in Oder-Spree über das Wochenende liegt der Landkreis (Stand Sonntag, 20.03.) mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1710,8 nur noch knapp über dem Bundesdurchschnitt von 1708,7. Am Sonnabend meldete das RKI 403 bestätigte Neuinfektionen, am Sonntag kamen noc...