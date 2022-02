Wer den Ostrock der 1970er-Jahre kennt, der kann „Wer die Rose ehrt“ mitsingen. Am Sonnabend ist dazu in Fürstenwalde Gelegenheit, wenn die Klaus-Renft-Combo mit Thomas „Monster“ Schoppe aufspielt. Sie sind nicht die Einzigen, die im 1. Halbjahr 2022 in die Kulturfabrik kommen werden.