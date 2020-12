In der Theodor-Fontane-Grundschule in Fürstenwalde klingelt am Montagmorgen das Telefon in einer Tour. „Die Sekretärin hatte eine Flut an Eltern-Anfragen“, sagt Schulleiterin Silka Riedel. Ob sie ihre Kinder trotz des Corona-Lockdowns zum Unterricht bringen können, wollen die Mütter und Vät...