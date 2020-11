„Das hat mich so geärgert. Man ist ja auch verzweifelt in dieser Situation“, erzählt Jennifer Balewski. Die Fürstenwalderin spricht schnell und aufgebracht in den Telefonhörer. Sie will am Freitag mit ihrer neunjährigen Tochter Pia, die eine Krebserkrankung überstanden hat, in die Reha fah...