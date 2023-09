Der dampfende Koloss aus Stahl kommt auf dem äußersten Abstellgleis am Julius-Pintsch-Ring am Bahnhof Fürstenwalde zum Stehen. Ein Kesselwagen, ein Kohlewagen, Personen-, Werkstatt- und Güterwagen bilden mit der Lok einen Zug. Auf seiner Fahrt von Polen nach Belgien hat er in der Nacht von Mittw...