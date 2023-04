„Ich wollte schon immer so ein Auto haben, weil ich als Piepel mal in so einem Taxi saß“, sagt Detlef Hauß. Heute ist der Berliner 66 Jahre alt und kann einen glänzenden BMW 340/2 sein Eigen nennen.

Am Sonntagvormittag (23. April) gehörte er zu den rund 60 Fahrern, die ihre Wagen auf Einladun...